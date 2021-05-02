Сотрудница Офиса Президента опубликовала несколько семейных снимков, отметив, что сегодня у нее двойной праздник.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, похоже, отправилась на Пасху в родной Геническ.

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В своем Instagram сотрудница Офиса Президента опубликовала несколько семейных снимков, отметив, что сегодня у нее двойной праздник, ведь ее мать празднует день рождения.

"Сегодня моей маме - 60. И нет большего счастья, чем сказать ей "Люблю" в этот день. И пусть божья благодать будет с вами всегда", - написала Мендель.

На фото она позирует вместе с родителями.

Увольнение Юлии Мендель: что известно

Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского и займет новую должность.

Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента временно, пока завершаются "процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента". А в будущем она сосредоточится на взаимодействии с иностранным СМИ.

Мендель стала спикером Зеленского в июле 2019 года, вскоре после его избрания президентом Украины.

До этого она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо", "112 Украина" и "Интер", сотрудничала с изданиями The New York Times и Politico.

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Автор: Екатерина Лиманская