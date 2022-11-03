К врачам женщина обратилась из-за кашля. Оказалось, что у нее рак легких четвертой стадии.

Львовские медики осуществили последнюю мечту тяжелобольной украинки Татьяны - транспортировали ее на реанимобиле из Словакии в родную Одессу. На Родине она хотела в последний раз увидеть и обнять сына.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова в Facebook.

Врачи преодолели долгий путь в 1300 километров после просьбы мужа Татьяны Александра. За месяц до того у 50-летней женщины обнаружили рак легких четвертой стадии.

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"Болезнь неустанно прогрессировала и быстро забирала последние силы Татьяны. Поэтому, посоветовавшись с мужем, больная выразила желание вернуться домой, в Украину, чтобы в последний раз увидеть и обнять сына. А еще – услышать шум любимого одесского моря", - говорится в сообщении.

Медики признаются, что для них эта задача стала вызовом, ведь пациентка - кислородозависимая, а дорога - дальняя.

Трогательная история тяжелораненого украинского военного

В годовщину знакомства со своей девушкой 22-летний военный Сергей Костюченко хотел предложить любимой выйти за него замуж. Его отправили на боевое задание, во время выполнения которого он подорвался на мине, получил тяжелые ранения и потерял руку.

Тогда Сергей решил не беспокоить своим состоянием любимую и разорвать с ней отношения. Но девушка решила все иначе - она сама предложила ему пожениться.

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