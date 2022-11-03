Девушка ни на миг не сомневалась, что она должна быть рядом с любимым.

В годовщину знакомства со своей девушкой 22-летний военный Сергей Костюченко хотел признаться любимой. Его отправили на боевое задание, во время его исполнения он подорвался на мине. Получил тяжелые ранения и потерял руку.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", тогда Сергей решил не беспокоить своим состоянием любимую и разорвать с ней отношения.

Но девушка нашла Сергея и даже сама предложила ему жениться. Сергею Костюченко - 22, с Юлей они познакомились в 2019-м. Впервые они встретились в мае 2021-го. Тогда парень уже год служил в ВСУ.

После освобождения Киевщины весной 2022-го года Сергея отправили на Луганщину, все эти месяцы Юлия очень переживала за любимого. Парень хотел предложить девушке выйти за него замуж 29-го мая, в годовщину их знакомства. Но в этот день он выехал на боевое задание, начался массовый обстрел, боец получил ранение правой ноги и левой руки, легкое было пробито. Спас его военный, который случайно проезжал рядом. У Сергея была остановка сердца, но врачам удалось его спасти. Далее парня перевели в больницу в Днепре.

"Когда я пришел в себя, я тогда принял решение разорвать отношения с Юлей, родителям не говорить ничего", - вспоминает Костюченко.

Но девушка сама нашла его и сама предложила жениться. Они расписались 16 июня в одной из больниц Киева. Юля постоянно была рядом во время реабилитации.

Парню уже заказали протез руки. Ведущие "Сніданку з 1 + 1" не смогли сдержать эмоций и сказали, что история пары напоминает кинофильм.

История любви медсестры из Лисичанска, потерявшей обе ноги

В мае 2022 года во Львове вышла замуж 23-летняя медсестра из Лисичанска, которая подорвалась на вражеской мине и потеряла обе ноги.

Оксана и ее новоиспеченный муж воспитывают двоих детей, однако жениться решили только сейчас. Свадьбу они праздновали в больничной палате. Теперь супруги не хотят откладывать жизнь "на потом", они счастливы и не теряют веру на то, что все будет хорошо.

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