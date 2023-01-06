Донетчина получила очередную благотворительную помощь. Еще 70 генераторов от Фонда Мкртчана передано людям.

После длительных и циничных вражеских обстрелов критической инфраструктуры в Украине наблюдаются регулярные отключения электроэнергии и перебои с отоплением. Особенно сложно людям сейчас, в холодный зимний период. Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана передал еще 70 генераторов мощностью от 8 до 33 кВт для общин Донетчины. Ранее, в ноябре 2022-го, Фондом уже было закуплено и передано жителям Донецкой области 50 генераторов (всего 120) и почти две тысячи печек "буржуек".

"В конце года принято подводить итоги. 2022-й выдался сложным. Мы навсегда запомним его как год начала войны против нашего народа. Миллионы украинцев оказались в затруднении, без крыши над головой, тепла и света. Мы обязаны были помочь жителям моей родной Донетчине. Наш БФ передал необходимую, а главное - адресную помощь людям по всему региону. За 2022-й мы привезли для местных жителей стройматериалы, средства обогрева и продукты питания на сумму почти 24 миллиона гривен. В году грядущем мы и в дальнейшем будем всячески поддерживать украинцев", - рассказывает основатель и меценат благотворительного фонда Эдуард Мкртчан.

Накануне рождественско-новогодних праздников Фонд Мкртчана также устроил для детей из прифронтовых регионов и переселенцев из Донецкой области праздничные представления и развлечения. Тысячи детей получили сладкие подарки и снова поверили в новогодние чудеса.

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"Война не должна украсть детство у наших детей! Мы решили присоединиться к благотворительной инициативе "Марафон добрых событий" и устроить для них маленький праздник со спектаклями, развлечениями и, конечно, сладостями", — вспоминает Эдуард Мкртчан.

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана ведет свою общественную и благотворительную деятельность с августа 2021 года. С началом полномасштабного вторжения деятельность организации была полностью направлена на помощь и поддержку населения, которое пострадало от вторжения оккупанта. По 2022-й год по инициативе Эдуарда Мкртчана в Донецкую ОГА было передано около двух тысяч печек "буржуек" на общую сумму 8 514 000 грн; 120 генераторов на общую сумму 9 105 890 грн; строительные материалы для населения: доски и брусья на почти 16 000 пог. м. на общую сумму 694 470 грн; паробарьеры на сумму 340 000 грн и гідробарьеры на сто тысяч квадратных метров в целом; 2 000 баллонов строительной пены на сумму 319 960 грн и почти 15 тыс. кв.м. профнастила на сумму 2 934 540 грн. Для ребятишек Донецкой области было закуплено и передано 5000 сладких подарков на 1 500 000 грн. Всего по состоянию на 4 января 2023 года от Благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана передано помощи на почти 24 миллиона гривень.