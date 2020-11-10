Награду нацгвардейцу вручил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний

Освобожденный нацгвардеец Виталий Маркив получил высокую церковную награду Православной церкви Украины - орден Архистратига Михаила.

Читайте такжеМаркив встретился с женой после долгой разлуки (фото)Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, награду нацгвардейцу вручил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний сегодня, 10 ноября, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

«Украина имеет достойных воинов, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством», - сказал Епифаний.

Маркив поблагодарил за награду и поддержку.

«Осознание того, что ПЦУ также поддерживает меня и моих побратимов, придало сил и воли не сдаваться. От украинского народа, украинской диаспоры не только в Италии, но и по всему миру, постоянно поступали письма. Мы понимали, что это будет непростая борьба, это важно для всей Украины. Мы показали, что не оставляем своих и готовы бороться», - отметил он.

Дело Маркива: суд и возвращение в Украину

заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

4 ноября Маркив вернулся в Киев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко