Генетическая экспертиза установила обоснованную причастность подозреваемого к убийству и изнасилованию 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области
Читайте такжеПолиция показала фото подозреваемого в убийстве 7-летней Марии БорисовойОб этом говорится на Facebook-странице МВД Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.
«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению. Мужчине, который ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщено о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой», - отметил он.
Как сообщили во время брифинга в Херсонском областном главке полиции, соответствующие результаты экспертизы поступили 14 марта.
В целом же в ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено 16 мужчин, которые могли быть причастны к преступлению.
«Среди них: те, чей след взяла служебная собака в день обнаружения тела; лица, на которых указывали местные жители; лица, которые привлекли внимание правоохранителей во время розыска пропавшей и ранее судимые за аналогичные преступления. Для проверки и сбора достаточных доказательств у указанных лиц были отобраны биологические образцы для сравнения», – сообщили в полиции.
В день похорон ребенка оперативники приехали к одному из них, но обнаружили мужчину с порезанными венами: «Полицейские оказали мужчине первую медицинскую помощь и направили в больницу. Биологические образцы данного мужчины в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой».
Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.
- В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.
- 14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 52-летнего мужчину его взяли под стражу.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram