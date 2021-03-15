Соответствующие результаты исследования поступили 14 марта.

Генетическая экспертиза установила обоснованную причастность подозреваемого к убийству и изнасилованию 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области

Читайте такжеПолиция показала фото подозреваемого в убийстве 7-летней Марии БорисовойОб этом говорится на Facebook-странице МВД Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению. Мужчине, который ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщено о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой», - отметил он.

Как сообщили во время брифинга в Херсонском областном главке полиции, соответствующие результаты экспертизы поступили 14 марта.

В целом же в ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено 16 мужчин, которые могли быть причастны к преступлению.

«Среди них: те, чей след взяла служебная собака в день обнаружения тела; лица, на которых указывали местные жители; лица, которые привлекли внимание правоохранителей во время розыска пропавшей и ранее судимые за аналогичные преступления. Для проверки и сбора достаточных доказательств у указанных лиц были отобраны биологические образцы для сравнения», – сообщили в полиции.

В день похорон ребенка оперативники приехали к одному из них, но обнаружили мужчину с порезанными венами: «Полицейские оказали мужчине первую медицинскую помощь и направили в больницу. Биологические образцы данного мужчины в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой».

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

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Автор: Катерина Шварц