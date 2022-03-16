Хасан, которому 11 лет, сам проехал расстояние более тысячи километров, чтобы добраться до границы.

11-летний Хасан из Запорожья, который сам перешел границу со Словакией 5 марта, воссоединился со своей семьей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Словакии в Facebook. В настоящее время мальчик, его мама, бабушка, а также пятеро братьев и сестер находятся все вместе в безопасности.

"Невозможное стало реальностью. Хасан, который один путешествовал по Украине и своей историей покорил весь мир, уже с мамой", - говорится в сообщении.

В МВД страны отметили, что после очень долгого и тяжелого путешествия им также удалось воссоединиться с бабушкой на территории Словакии.

В МВД также поблагодарили волонтеров, которые помогали Хасану и его родным, в частности Ассоциации общин христианской молодежи (ZKSM), а также правоохранителям по обе стороны границы.

Как сообщал УНИАН, соцсети всколыхнула история Хасана, который самостоятельно пересек пешую границу со Словакией, убегая от войны.

Мать мальчика пыталась спасти ему жизнь, когда российские оккупанты обстреливали Запорожскую АЭС, и посадила сына на поезд до границы. При себе 11-летний Хасан имел лишь небольшой рюкзак, документы и номер телефона, написанный на руке.

Волонтеры связались с семьей мальчика и помогли ему безопасно пересечь границу.