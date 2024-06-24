'Люди в панике': в Украине из-за мобилизации женщины занимают мужские должности, - Le Monde

Кроме того, чем квалифицированнее рабочие места, тем труднее компаниям найти замену.

В Украине из-за дефицита рабочей силы женщины занимают должности мужчин.

Как говорится в материале Le Monde, Татьяна Воротилова никогда бы не мечтала стать охранником, но теперь проводит дни, наблюдая за клиентами и поступающими товарами. Это далеко от ее должности медсестры в больнице прифронтовой Константиновки Донецкой области, откуда женщина сбежала в начале российского вторжения в феврале 2022 года.

"Раньше должность охранника занимали мужчины", - призналась сотрудница отдела кадров этого супермаркета Настя Лесник. Видео дня

Воротилова - не особый случай. Руководитель магазина Анна Крайка рассказала, что заметила радикальные изменения в составе своих команд.

"Перед войной у нас было много работников мужского пола. Но с тех пор многие уехали. Бывший охранник, наверное, ушел, чтобы избежать призыва", - сказала Крайка.

Сеть супермаркетов страдает от нехватки персонала, что заставляет ее диверсифицировать свои усилия по набору персонала. Теперь Крайка нанимает студентов, работающих неполный рабочий день, женщин с различным профессиональным образованием и, в некоторых случаях, пенсионеров. Некоторые из этих новобранцев занимают должности, которые исторически занимали мужчины.

Пострадал общественный транспорт

Такая ситуация не ограничивается супермаркетом. Это касается всех украинских работников: на металлургических заводах, в супермаркетах, в сельском хозяйстве, транспорте и тому подобное. Кроме того, чем квалифицированнее рабочие места, тем труднее компаниям найти замену. Последствия уже ощущаются в некоторых секторах. В конце мая столичный метрополитен объявил об увеличенном интервале движения поездов метро из-за "дефицита" машинистов и электромехаников. То же касается южного города Николаева, где движение автобусов и трамваев сокращено из-за мобилизации отдельных работников.

"Способность удержать персонал - это проблема номер один для всех украинских компаний", - сказал генеральный директор украинского филиала шведского производителя грузовиков Scania Хакан Жиде.

К трудностям мобилизации для участия в войне добавляется эмиграция миллионов мужчин и женщин. Согласно исследованию, опубликованному Министерством экономики Украины в 2023 году, стране якобы не хватает 4,5 миллиона человек, чтобы восстановить и сохранить экономику в течение следующих 10 лет.

Компании не имеют другого выбора, кроме как адаптироваться и шире набирать персонал. На одном из складов Fozzy Group, одной из крупнейших торгово-промышленных групп Украины, менеджер по персоналу Анастасия Мельникова перечислила 205 бывших сотрудников, которые стали военными, из 820 сотрудников. Многих из них сменили женщины, например 32-летняя Жанна Седоренко и 34-летняя Ольга Яцук. Обе оставили свои должности продавцов и бухгалтеров в частных компаниях, чтобы работать на складе, где готовят поддоны с товарами для магазинов по всей стране. Их привлекли условия труда, гибкий график работы и лучшая заработная плата.

30-летняя Анна Бурячовская, которую взяли на работу несколькими месяцами ранее, занимает одну из самых физически тяжелых работ на складе, поскольку ей приходится поднимать товар руками.

"Именно такие женщины - будущее нашей страны", - сказала Мельникова со смесью гордости и горечи.

"Сегодня, если мужчина уйдет из компании, то почти наверняка его заменит женщина", - добавила еще одна сотрудница компании Юлия Стоянова.

"Очень хаотично"

Компании, которые соответствуют определенным экономическим критериям и считаются основными, теоретически могут попросить "забронировать" до 50% своих работников. Но на практике, по словам менеджера по кадрам Насти Лесник, "бывает так, что людей, которых мы хотим "зарезервировать", все равно мобилизуют". Эти дисфункции в правилах влияют на процесс найма.

"Мобилизация является очень хаотичной", - признался руководитель Scania Джайд.

За последние месяцы законодательный процесс ускорился, президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько законов, направленных на ускорение и расширение процесса. Возрастное ограничение для тех, кто имеет право на военную службу, было снижено с 27 до 25 лет. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещено покидать страну, за редкими исключениями, также должны обновить свои военные документы на призывном пункте.

"Люди в панике. Они боятся идти на работу, боятся выйти на улицу, боясь быть арестованными ТЦК. В этом контексте нам, как прозрачной европейской компании, крайне трудно привлечь кого-либо к работе, тем более, что компании обязаны декларировать всех своих сотрудников властям. Как следствие, многие люди отказываются работать у нас и в таких компаниях, как мы, потому что считают, что лучше пойти работать в маленькую гаражную мастерскую, где они не платят налоги и, конечно, не будут отчитываться перед военной властью. Поэтому экономику толкают в серую или черную зону, что действительно обидно для Украины", - сказал Джайд.

Экономическое бронирование

12 июня народные депутаты Украины внесли законопроект, который позволяет предприятиям платить военный сбор в размере 20 тысяч гривен в месяц за работника, чтобы освободить своих работников от мобилизации. Министерства еще должны уточнить процент работников, которые могли бы воспользоваться этим. Однако эти меры провоцируют сильное напряжение среди населения, которое обвиняет власть в том, что она отправляет на войну только бедных.

Другая модель, представленная 12 июня заместителем главы ОП Ростиславом Шурмой, предусматривает не призывать военнообязанных с зарплатой более 35 тысяч гривен в месяц.

"Мы ищем какой-то баланс, потому что нет фронта без тыла, и не будет тыла без фронта. Без нашей экономики, без налогов, нечем будет финансировать фронт", - пояснил Александр Завитневич, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Компании пытаются как можно быстрее обучить новых работников, чтобы продолжить свой бизнес. В сотрудничестве со шведской организацией Reskilling Ukraine украинское отделение Scania, например, предлагает ускоренные курсы обучения для женщин, желающих стать водителями грузовиков. В пятницу, 14 июня, восемь из них прошли недельную практику, среди них и 35-летняя художница Олеся Яценко.

"Такие работники, как мы, сегодня нужны Украине", - пояснила она, заверив, что уже получила предложения трудоустройства от нескольких компаний.

Ситуация на рынке труда в Украине

Министерство экономики Украины заявило, что уделит больше внимания программам переквалификации украинцев, которые остаются в тылу, на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В частности, женщины начали осваивать профессии, которые когда-то считались сугубо "мужскими".

Министр Юлия Свириденко говорила, что для украинской экономики есть два критически важных вызова - это энергетические проблемы и нехватка рабочей силы.

Стоит отметить, что по итогам I квартала 2024 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 22,5% относительно показателя прошлого года и составляет 18 903 грн.

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