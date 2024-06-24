В частности, речь идет о разной сумме военного сбора на забронированного работника.

Сейчас в Украине есть возможность бронировать предприятия и сотрудников на предприятии по постановлениям Кабинета министров №45 и №76. По этим постановлениям есть семь критериев для претендентов на бронь. Об этом рассказал народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам экономического развития ВР Дмитрий Наталуха в интервью OBOZ.UA.

"Это так называемое стратегическое бронирование. Это то, что реализуется бесплатно. Там есть семь критериев для того, чтобы претендовать на бронь. Если компания подпадает под три из этих семи критериев, то ее могут забронировать. На сегодня по такой модели стратегического бронирования забронировано более 800 тысяч человек", - подчеркнул Наталуха.

По его словам, правительство предлагает ввести параллельный механизм, не отменяя нынешний, то есть "экономическое бронирование".

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"Есть много предприятий, которые платят стратегическое количество налогов, но при этом они не подпадают под эти семь критериев или даже под три из них для того, чтобы претендовать на стратегическое бронирование. Но у них есть ресурс, есть желание, есть необходимость", - отметил нардеп.

Политик подчеркнул, что самое главное в этом быть уверенными, что технические специалисты, критические сотрудники компании будут продолжать выполнять свои обязанности на рабочих местах для того, чтобы они могли в дальнейшем планировать работу предприятия и не останавливаться.

"Отсюда родился этот запрос прежде всего именно от бизнеса, который и реализовался в форме моделей экономического бронирования. Главная разница в том, что в отличие от стратегического бронирования, в экономическом бронировании роль государства вообще минимальна, если не отсутствует в принципе. Идея заключается в том, что во всех трех моделях само предприятие определяет, какие сотрудники для него критичны и каких сотрудников оно желает оставить на своих рабочих местах для гарантирования их дальнейшей работы. И соответственно за этих сотрудников оно готово платить дополнительный финансовый ресурс", - объяснил Наталуха.

Нардеп рассказал, что в первом случае предприятие должно заплатить 20 тысяч гривен военного сбора за каждого забронированного работника. Во второй модели эта сумма составляет минимальную заработную плату сотрудника, которая начинается от 36 тысяч гривен.

"И третья модель - для наемных работников, то есть в юридических лицах, это минимальная заработная плата от 36 тысяч гривен. Для физических лиц-предпринимателей это модель увеличенного военного сбора - 20 тысяч гривен за забронированное лицо в месяц", - отметил политик.

По словам Наталухи, появление сразу трех законопроектов связано с бизнесом, который предлагает различные модели. Поэтому на рассмотрение будут вынесены три самые популярные из них, которые были бы наиболее воспринимаемыми для бизнеса.

"Более того, у нас есть дискуссия внутри ВР и с Кабмином относительно различных моделей. Поэтому мы зарегистрировали все три законопроекта, чтобы не ограничивать эту дискуссию. Чтобы на базе комитета провести консультации, реализовать этот диалог, проговорить все три модели, какие их преимущества, недостатки, и в конце концов остановиться на какой-то одной", - подытожил он.

Бронирование военнообязанных - последние новости

Ранее народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что экономическое бронирование раскалывает общество и является несправедливым. Она считает, что во время военного положения Кабмин должен был четко определить те сферы и отрасли экономики, которые необходимо обеспечить специалистами в нужном количестве, чтобы они функционировали.

В свою очередь заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в приложении "Резерв+" появятся данные о бронировании.

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