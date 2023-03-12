Из-за проблем с дорогами на подступах к Бахмуту защитника Украины с фронта вывозили с помощью танка.

В Черкассах 11 марта обручились Инна Кульбашная и Богдан Артемов. Украинский военный ради свадьбы одолел непростой путь из Бахмута, а она до последнего не знала, удастся ли ее возлюбленному приехать с фронта.

О том, что свадьба все же состоится решили в последний момент, поэтому на его подготовку было около недели, пишет Суспильне. Невеста говорит, что очень волнуется за своего возлюбленного и начала ценить каждый прожитый момент.

Из-за проблем с дорогами на подступах к Бахмуту защитника Украины с фронта вывозили с помощью танка.

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"Приехал из Бахмута. Не был уверен, что получится приехать, потому что там очень сложная ситуация. Была проблема уехать потому, что там осталась одна дорога. Из-за дождей другие размокли - грязь. Машиной не проедешь. Друг хотел вывезти меня на легковом автомобиле - мы застряли. И так получилось, что друзья мои из 93-й бригады вывезли меня на танке через поле. Потом подобрали другие военные друзья. Ехал почти два дня. Там все переправы разбиты. Дороги тоже. Сейчас чувствую себя счастливым", - рассказал Богдан.

Впрочем, строить планы на будущее новоиспеченной супружеской паре мешает развязанная Россией война.

"Там, где я сейчас нахожусь, особо планов не построишь. Верю в лучшее. Когда вернусь оттуда, буду планировать тогда. Хотим жить в Черкассах. Мы оба здесь родились. Это тот город, где хотел бы прожить всю жизнь. Очень его люблю", - рассказал военный.

Пара будет праздновать свадьбу в узком кругу с ближайшими родственниками и друзьями. А после короткого отпуска мужчина снова вернется на боевые позиции.

"Готовились быстро - неделю. Дали 10 дней отпуска. Потом снова вернусь на передовую", - рассказал жених.

"Сокращенный медовый месяц, демоверсия", - добавила его Инна.

На защиту Украины Богдан пошел сам в начале полномасштабного вторжения. Записавшись сначала в тероборону и простояв около месяца он понял, что хочет воевать, поэтому пошел в военкомат за повесткой.

"До этого работал в компании "Укравит". Работа нравилась. Хорош был коллектив. Все меня устраивало. Но я понял, что нужна помощь Украине. А с такими ребятами, как я, Украина придет к победе обязательно", - рассказал Артемов.

Невеста рассказала, что познакомилась с Богданом два года назад. "Я хотела идти с ним, но он меня не пустил. А вообще я визажиста. Буду ждать дома - такова судьба жен военных", - рассказала Инна.

Как сообщал УНИАН, ранее чуть больше чем через месяц после освобождения из плена состоялась свадьба командира роты батальона "Азов" Льва Пашко (позывной "Хорус").

Свою любовь нашла и самая узнаваемая блондинка Вооруженных сил Украины, конотопская наводчица САУ, автор роликов под ником "Принцесса". Подруги девушки на самой свадебной церемонии признались журналистам, что они не знают, кто же стал ее избранником. Празднование организовали в кафе с символическим названием "Конотопская ведьма".

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