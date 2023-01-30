Любимый девушки - тоже военнослужащий, он родом из Запорожья.

Самая узнаваемая блондинка Вооруженных сил Украины, конотопская наводчица САУ, автор роликов под ником "Принцесска" нашла свою любовь. Журналисты ТСН рассказали, кто смог растопить сердце строптивой и бесстрашной Татьяны Чубар и надела ли она на свадьбу белое платье.

Подруги девушки на самой свадебной церемонии признались журналистам, что они не знают, кто же стал ее избранником. Гуляния организовали в кафе с символическим названием "Конотопская ведьма".

Белое платье и фату 24-летняя Татьяна надевает впервые, хотя и имеет уже двух сыночков. "Теперь уже у меня есть моя спина, которая меня прикроет и защитит", — говорит наводчица САУ о любимом Михаиле.

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Любимый Татьяны - тоже военнослужащий, он родом из Запорожья. Пара познакомилась во время службы два года назад. Они признаются, что решение о женитьбе у них возникло одновременно.

Медового месяца у военных не будет, ведь им нужно возвращаться на службу. Они служат в разных бригадах.

Женитьба известной украинской снайперши Евгении Эмеральд

Известная украинская снайперша, офицер ВСУ Евгения Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк" вышла замуж за любимого-военного. Свадьбу пара сыграла прямо на передовой в Харьковской области. Расписывал их генерал.

Избранник снайперши – военный Евгений Стипанюк, который тоже служит в рядах ВСУ. Пара обручилась прямо на передовой, 14-го октября в День защитника и защитницы.

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