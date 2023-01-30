Самая узнаваемая блондинка Вооруженных сил Украины, конотопская наводчица САУ, автор роликов под ником "Принцесска" нашла свою любовь. Журналисты ТСН рассказали, кто смог растопить сердце строптивой и бесстрашной Татьяны Чубар и надела ли она на свадьбу белое платье.
Подруги девушки на самой свадебной церемонии признались журналистам, что они не знают, кто же стал ее избранником. Гуляния организовали в кафе с символическим названием "Конотопская ведьма".
Белое платье и фату 24-летняя Татьяна надевает впервые, хотя и имеет уже двух сыночков. "Теперь уже у меня есть моя спина, которая меня прикроет и защитит", — говорит наводчица САУ о любимом Михаиле.
Любимый Татьяны - тоже военнослужащий, он родом из Запорожья. Пара познакомилась во время службы два года назад. Они признаются, что решение о женитьбе у них возникло одновременно.
Медового месяца у военных не будет, ведь им нужно возвращаться на службу. Они служат в разных бригадах.
Женитьба известной украинской снайперши Евгении Эмеральд
Известная украинская снайперша, офицер ВСУ Евгения Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк" вышла замуж за любимого-военного. Свадьбу пара сыграла прямо на передовой в Харьковской области. Расписывал их генерал.
Избранник снайперши – военный Евгений Стипанюк, который тоже служит в рядах ВСУ. Пара обручилась прямо на передовой, 14-го октября в День защитника и защитницы.