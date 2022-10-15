На церемонии присутствовали побратимы молодых, среди которых и экс-нардеп Олег Ляшко.

Известная украинская снайперша, офицер ВСУ Евгения Эмеральд с позывным "Жанна Д'арк" вышла замуж за любимого-военного. Свадьбу пара сыграла прям на передовой в Харьковской области. Расписывал их генерал.

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Первые фотографии "своей идеальной свадьбы" Эмеральд обнародовала в Instagram.

Избранник снайперши – военный Евгений Стипанюк, который тоже служит в рядах ВСУ. Пара обручилась прямо на передовой, 14-го октября в День защитника и защитниц, что совпал с днем рождения жениха.

На церемонии присутствовали побратимы молодых, среди которых и экс-нардеп Олег Ляшко, который сейчас служит в ВСУ.

Невеста была в белом платье, а жених в военной форме. За букет у невесты были колосья пшеницы.

"Сегодня я стала официально женой военного. Это произошло на передовой и нас расписал генерал ВСУ. Идеальной свадьбы я и представить не могла! Это особенный день - очень много праздников. Хочу поздравить всех защитников и защитниц. Слава Героям! Также я поздравляю своего любимого, потому что сегодня его день рождения. Теперь он точно никогда не забудет дату своей свадьбы", - поделилась Эмеральд.

Евгений и Евгения познакомились после начала полномасштабного вторжения. Ранее женщина рассказывала, что через три дня после знакомства с любимым поняла, что они будут вместе. В августе Эмеральд сообщила, что они с возлюбленным обручились.

Известно, что Евгения Эмеральд до начала войны занималась ювелирным бизнесом. С началом вторжения вступила в тероборону, а потом в полк специального назначения "Сафари". Евгения училась на военной кафедре. Это второй брак для военной. От первого у нее есть дочка.

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