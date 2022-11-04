Лев Пашко героически оборонял Мариуполь.

Командир роты батальона"Азов" Лев Пашко (позывной "Хорус") женился.

Свадьба состоялась чуть более чем через месяц после его возвращения из российского плена, сообщают на официальной странице Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook.

"Наш легендарный украинский Хорус женился. Лев Пашко, Герой Украины, которого освободили из российского плена 21 сентября в результате самого масштабного обмена, женился. Поздравляем молодоженов. Желаем семейного уюта и благополучия", - говорится в сообщении.

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Лев Пашко: что известно

Лев пришел в Отдельный отряд специального назначения "Азов" в 2017 году, когда ему исполнилось восемнадцать лет. Позывным он избрал себе имя древнеегипетского бога охоты, неба и войны - Хорус.

Во время обороны Мариуполя мужчина зашел на "Азовсталь" последним.

Указом Президента Украины №168/2022 от 25 марта Лев Пашко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

17 апреля лейтенанту ему было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение Украинскому народу.

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