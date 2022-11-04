Командир роты батальона"Азов" Лев Пашко (позывной "Хорус") женился.
Свадьба состоялась чуть более чем через месяц после его возвращения из российского плена, сообщают на официальной странице Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook.
"Наш легендарный украинский Хорус женился. Лев Пашко, Герой Украины, которого освободили из российского плена 21 сентября в результате самого масштабного обмена, женился. Поздравляем молодоженов. Желаем семейного уюта и благополучия", - говорится в сообщении.
Лев Пашко: что известно
Лев пришел в Отдельный отряд специального назначения "Азов" в 2017 году, когда ему исполнилось восемнадцать лет. Позывным он избрал себе имя древнеегипетского бога охоты, неба и войны - Хорус.
Во время обороны Мариуполя мужчина зашел на "Азовсталь" последним.
Указом Президента Украины №168/2022 от 25 марта Лев Пашко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
17 апреля лейтенанту ему было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение Украинскому народу.