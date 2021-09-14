Так, по словам Ляшко, контролировать количество вакцинированного персонала в школах будут государственные органы с соответствующими полномочиями.

В Украине контролировать вакцинацию от коронавируса персонал школ будут несколько государственных структур.

Об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Объяснение Ляшко касалось изменений, которые правительство 13 сентября решило внести в постановления о карантинных ограничениях. В частности, в части работы образовательных учреждений.

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Так, по словам Ляшко, контролировать количество вакцинированного персонала в школах будут государственные органы с соответствующими полномочиями. Они будут выявлять нарушения, за которые впоследствии персонал будет нести административную ответственность.

"У нас есть контролирующие органы, которые могут это проверять. Есть Госпотребслужба, Национальная полиция. Если выявят случай нарушения, то будут жесткие административные вещи", – заявил Ляшко.

Напомним, как писал УНИАН, правительство 13 сентября изменило постановление о карантинных ограничениях в Украине. Через 7 дней от публикации документа изменения вступят в силу, а они предусматривают среди прочего, что:

в "красной зоне" школы могут работать только при том условии, если будет вакцинирован весь персонал (ранее разрешалось 80%);

(ранее разрешалось 80%); в "желтой зоне" карантина смогут работать учебные заведения, если 80% персонала будут иметь хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.

Карантин в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко