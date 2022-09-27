Оккупанты поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине", другая попала в жилую 5-этажку.

Враг нанес ракетные удары по центру Краматорска, в результате чего 4 человека получили ранения.

Об этом сообщила Донецкая облгосадминистрация.

"Российские оккупанты практически одновременно нанесли удары по Краматорску и Славянску. В Краматорске рашисти поразили центр города: одна ракета упала в парк скульптур "Рожденные в Украине" авторства известного художника из Донетчины Вячеслава Гутыри, другая попала в 5-этажку... в результате прямого попадания ракеты разрушено стену в одной из квартир 5-этажки, 4 человека получили ранения", - отмечается в сообщении.

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В доме выбито по меньшей мере 34 окна, частично повреждена кровля.

"Скульптуры (в парке – УНИАН) уцелели, лишь некоторые посечены обломками", - проинформировали в ОГА.

"В отношении Славянска. Под обстрел попал жилой массив в центре города. Повреждены по меньшей мере три здания. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации начальника военной администрации Славянская Вадима Ляха, сегодня, 26 сентября, город подвергся очередному вражескому обстрелу. Он отметил, что на этот раз пострадал район улицы Барвенковской и центр – улицы Ботаническая и Шевченко. Лях добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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