Шмыгаль считает 8 января "оптимальной датой" для начала локдауна.

Усиленный карантин направлен снизить динамику заболеваемости на коронавирус и спокойно войти в процесс вакцинации.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января, разъясняя цель введения январского локдауна.

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"Большинство европейских стран пошли по сценарию введения локдаунов в декабре, и сейчас продолжают даже до февраля. Мы понимали, что декабрь – наиболее эффективный месяц с точки зрения экономики, поэтому закрыть Украину на жесткий карантин в декабре означал бы значительно больший удар по экономике, чем в январе, когда деловая активность существенно падает. Плюс – показатели позволяли сделать таким образом", – убежден глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что 8 января для начала локдауна было "оптимальной датой", поскольку в этот период можно предотвратить распространение вируса после праздников и разорвать цепь заболеваемости, образовавшейся во время новогодних празднований.

"Несмотря на оптимальную динамику количества больных эти меры уместны для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации", - считает премьер.

Также он отметил "важный аргумент": минимизация факторов, чтобы "распространение сезонного гриппа не накладывалось на эпидемию коронавируса. Это было бы дополнительной нагрузкой на больницы и врачей".

О запрете торговли непродовольственными товарами

Премьер, комментируя целесообразность ужесточения ограничений, напомнил о распорядке работы магазинов.

"Мы установили ограничения, которые максимально предотвращают скопление людей, например, ограничение работы магазинов непродовольственных товаров", – сказал Шмыгаль.

Не забыл премьер и о реакции общества.

"Есть большое количество нареканий и шуток, почему в супермаркетах нельзя купить что-то непродовольственное. Понимаю, но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это также означает: больше времени в магазине, а следовательно большая возможность пересечься с инфицированным", – утверждает глава правительства.

Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом

9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:

Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

Запрет на работу развлекательных заведений;

Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;

Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

Запрет на работу непродовольственных рынков;

Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов

Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.

Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.

Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Автор: УНИАН