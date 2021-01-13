Усиленный карантин направлен снизить динамику заболеваемости на коронавирус и спокойно войти в процесс вакцинации.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января, разъясняя цель введения январского локдауна.
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"Большинство европейских стран пошли по сценарию введения локдаунов в декабре, и сейчас продолжают даже до февраля. Мы понимали, что декабрь – наиболее эффективный месяц с точки зрения экономики, поэтому закрыть Украину на жесткий карантин в декабре означал бы значительно больший удар по экономике, чем в январе, когда деловая активность существенно падает. Плюс – показатели позволяли сделать таким образом", – убежден глава Кабмина.
Шмыгаль добавил, что 8 января для начала локдауна было "оптимальной датой", поскольку в этот период можно предотвратить распространение вируса после праздников и разорвать цепь заболеваемости, образовавшейся во время новогодних празднований.
"Несмотря на оптимальную динамику количества больных эти меры уместны для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации", - считает премьер.
Также он отметил "важный аргумент": минимизация факторов, чтобы "распространение сезонного гриппа не накладывалось на эпидемию коронавируса. Это было бы дополнительной нагрузкой на больницы и врачей".
О запрете торговли непродовольственными товарами
Премьер, комментируя целесообразность ужесточения ограничений, напомнил о распорядке работы магазинов.
"Мы установили ограничения, которые максимально предотвращают скопление людей, например, ограничение работы магазинов непродовольственных товаров", – сказал Шмыгаль.
Не забыл премьер и о реакции общества.
"Есть большое количество нареканий и шуток, почему в супермаркетах нельзя купить что-то непродовольственное. Понимаю, но покупка непродовольственных товаров увеличивает мобильность населения. Это также означает: больше времени в магазине, а следовательно большая возможность пересечься с инфицированным", – утверждает глава правительства.
Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом
- 9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:
- Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);
- Запрет на работу развлекательных заведений;
- Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;
- Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);
- Запрет на работу непродовольственных рынков;
- Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов
Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021
- Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.
- Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.
- Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
- Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.
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