Столичному военному лицею-интернату "Кадетский корпус" присвоено имя Владимира Великого

Депутаты Киевсовета поддержали инициативу коллектива учебного заведения о присвоении лицею имени киевского князя, создателя средневекового европейского государства Руси-Украины.

Лицею-интернату №23 «Кадетский корпус» с усиленной военно-физической подготовкой, который находится в Шевченковском районе Киева, присвоено имя Владимира Великого.

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 76 из 81 депутата Киевского городского совета на сегодняшнем пленарном заседании.

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С инициативой присвоения лицею имени киевского князя, создателя средневекового европейского государства Руси-Украины Владимира Великого выступил трудовой коллектив учебного заведения.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Военный лицей им. Ивана Богуна в Киеве впервые набрал на обучение девушек.

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