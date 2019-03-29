Военный лицей им. Богуна в Киеве осенью впервые набирает на учебу девушек (фото)

В заведении продолжается обустройство бытовых условий для лицеисток, которых планируют впервые принять на учебу на 2019-2020 годы.

Военный лицей им. Ивана Богуна в Киеве на следующий учебный год впервые планирует набрать на учебу девушек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник лицея, генерал-майор Игорь Гордийчук.

Он рассказал, что в планах лицея - объявить набор девушек, которые окончили седьмой или девятый классы общеобразовательных школ, планируется набор от 10 до 30 лицеисток.

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Гордийчук отметил, что 8-9 класс будут учиться в помещениях лицея в городе Боярка под Киевом, а 10-11 - в Киеве на территории главного корпуса лицея.

Говоря о бытовых условиях для будущих лицеисток, Гордийчук рассказал, что сейчас продолжаются ремонтные работы по обустройству их быта. В частности, девушки будут проживать в отдельных блоках, где будут казармы, в которых они будут спать, а также санузлы с умывальниками, душевыми кабинами и туалетами.

Что касается процесса обучения, то сейчас вопрос о том, будут ли парни и девушки учиться в раздельных классах, будет зависеть от того, какой будет набор.

Если удастся набрать 30 лицеисток, то для них создадут отдельный класс, если же их будет меньше, то девушек распределят в классы с парнями - лицеистами.

Кроме того, для вступления в лицей после седьмого или девятого класса нужно будет сдать нормативы по физической подготовке, а также английский язык, украинский язык, математику, пройти медицинский осмотр и психологический отбор.

Относительно психологического отбора Гордийчук отметил, что случается, когда родители хотят устроить ребенка в лицей против его воли, и это проявляется в ходе прохождения психологического теста.

"Мы настаиваем, чтобы ребенок сам захотел учиться в нашем лицее, а не по желанию родителей. Есть много детей, которых привозят опекуны, а дети учиться не хотят. Я категорически против насильственного обучения. Бывает, что пытаются нас обмануть, говоря, что ребенок сам хочет учиться. Но у нас введены следующие три профилактические операции: "стоп-коррупция", "стоп-мажор" и "стоп-кукушка". Последняя - это когда ребенка нам пытаются подбросить, но уже, к сожалению, поздно, потому что он и курит, и злоупотребляет спиртным. Поэтому относительно девушек тоже есть такие опасения, для этого и существуют психологические тесты", - сказал Гордийчук.

Также он добавил, что вне конкурса могут поступать в лицей как юноши, так и девушки - дети погибших военных, для них предусмотрено собеседование, но все равно психологический тест является обязательным.

Вступительная кампания в лицей начнется 3 июня для выпускников седьмых классов и 16 июня - для выпускников девятых классов.

Гордийчук также добавил, что в лицее дети проходят программу общеобразовательной школы, но с уклоном на предметы, которые станут им полезны при вступлении в военные вузы - физическая подготовка и защита отечества.

Также он добавил, что в целом девушек готовить к поступлению в военные вузы на гуманитарные специальности - кибербезопасность, военные психологи, военные юристы. Но так же девушки смогут выбрать себе специализацию, которая связана непосредственно с выполнением боевых задач.