Процедура возвращения военного из СЗЧ без последствий возможна только один раз, подчеркнул эксперт.

После самовольного оставления части (более известна аббревиатура этой фразы на украинском - СЗЧ) военный может вернуться на службу или получить приговор суда и оказаться в дисциплинарном батальоне.

СЗЧ - это уголовное правонарушение, фактически - тяжкое преступление, поскольку за него в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, рассказал в комментарии УНИАН юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

По его словам, если военный хочет вернуться из СЗЧ, то он может это сделать, в частности, с помощью приложения "Армия+".

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"Военнослужащему нужно подать рапорт о желании вернуться, его направляют в местный ТЦК и СП или в зональный отдел Военной службы правопорядка. Лицо может самостоятельно прийти в ТЦК или ВСП и оттуда его должны направить в так называемый батальон резерва", - отметил собеседник.

Ланкин добавил, что резервный батальон - это место сбора, как правило, тех военных, которые самовольно оставили воинские части. Юрист подчеркнул, что обычно такие батальоны дислоцируются на мирных территориях:

Военнослужащие, вернувшиеся из СЗЧ, находятся в батальоне резерва до тех пор, пока их не возьмут в их собственные воинские части или пока их не заберут, к примеру, представители других воинских частей для того, чтобы перевести их на другое место службы. Как правило, за такими военными приезжают представители десантно-штурмовых войск и бригад, которые больше всего вовлечены в боевые действия.

Эксперт также сказал, что, если военный желает вернуться на службу, то ему нужно закрыть инициированное против него уголовное производство.

"Пока против военнослужащего открыто уголовное производство, его военная служба считается приостановленной. Как правило процедура возвращения на службу такова - воинская часть, которая готова взять его к себе военного, направляет сообщение следователю Государственного бюро расследований, который занимается делом по СЗЧ, и в дальнейшем по факту этого сообщения прокуратура в суде инициирует ходатайство об освобождении военного от уголовной ответственности", - отметил юрист.

После того, как суд примет решение о том, чтобы освободить военного от такой ответственности, он сможет полноценно заступать на службу.

"До решения суда, если военный возвращается из СЗЧ и находится в батальоне резерва, он не получает денежного обеспечения. Кроме того, военного ничем не обеспечивают, кроме места жительства", - подчеркнул Ланкин.

По его словам, если военного, совершившего СЗЧ, поймали правоохранители, то, как правило, его таки уговаривают вернуться на место несения службы.

"Процедура возвращения из СЗЧ без последствий возможна только один раз. Если человек принципиально не хочет возвращаться на службу, тогда будет стоять вопрос о его привлечении к уголовной ответственности в общем порядке. Если суд признает военного виновным в СЗЧ, он будет отбывать наказание в дисбате", - сообщил собеседник.

Дисциплинарный батальон - это специализированное место, в котором военные отбывают наказание. В таких учреждениях режим содержания военных ничем не отличается от стандартного несения службы, но там есть более жесткий распорядок дня.

Ранее адвокат Татьяна Савченко рассказала, что будет, если сбежал из части. По ее словам, когда военный не появляется в воинскую часть или самовольно ее покидает, военная часть начинает проводить служебное расследование. После того, как будет установлено, что действительно есть факт СЗЧ, воинская часть обращается ГБР с заявлением о совершении преступления.

После этого в ГБР инициируют открытие уголовного производства, в рамках которого военнослужащего, совершившего СЗЧ, объявляют в розыск. Сведения о том, что военный находится в розыске, в частности, появляются в реестре "Обериг". Розыском нарушителя занимаются сотрудники полиции.

справка Сергей Ланкин Юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Представляет интересы военнослужащих и их семей. Общественный деятель и волонтер. Автор ряда реформ, направленных на улучшение социальных гарантий в сфере ветеранской политики. Юридический советник ряда благотворительных проектов по помощи участникам российско-украинской войны.

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