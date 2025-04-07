Военному за СЗЧ "светит" до 10 лет лишения свободы, отметила эксперт.

Самовольное оставление части (более известна украинская аббревиатура этой фразы - СЗЧ) сейчас довольно распространенная проблема, и есть механизм, благодаря которому сбежавшие военнослужащие могут вернуться на службу.

Татьяна Савченко - адвокат в адвокатском бюро "Татьяны Савченко", в комментарии УНИАН рассказала, в том числе, что угрожает человеку, самовольно оставившему часть, и как его разыскивают.

Чем отличается СЗЧ от дезертирства?

Дезертирство и самовольное оставление части - достаточно похожие понятия. СЗЧ - это оставление части более чем на три дня без уважительных причин или невозвращение в часть в течение такого же периода без цели уклониться от военной службы.

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А вот дезертирство - это именно оставление воинской части с целью уклонения от военной службы, то есть фактически, чтобы туда больше не возвращаться.

Таким образом главное различие между понятиями СЗЧ и дезертирство заключается в умысле - возвращаться или не возвращаться к военной службе.

Одинакова ли ответственность за СЗЧ из учебного центра и СЗЧ с передовой?

В части 5 статьи 407 Уголовного кодекса, в которой прописано наказание за самовольное оставление воинской части или места службы, говорится, что уголовная ответственность предусмотрена за несвоевременную явку на службу без уважительных причин или оставление воинской части в боевой обстановке или в условиях военного положения. То есть ответственность военного за СЗЧ из учебного центра, с передовой или с какой-то тыловой части во время военного положения одинакова.

Что будет, если сбежал из части?

Согласно части 5 статьи 407 Уголовного кодекса, за СЗЧ военнослужащему угрожает от пяти до 10 лет лишения свободы. А за дезертирство (408 статья Уголовного кодекса) срок заключения немного другой - составляет от пяти до 12.

Сейчас СЗЧ - довольно распространенное явление. До 1 марта действовала упрощенная процедура возвращения в воинскую часть, если лицо желало продолжить службу. А сейчас достаточно много случаев, когда военные, совершившие СЗЧ, заключают соглашение с прокурорами о признании виновности, это соглашение утверждает суд, и нарушителям дают значительно меньшие сроки. Или же еще обращаются с ходатайствами об освобождении от уголовной ответственности, если человек желает вернуться на военную службу.

Как происходит розыск СЗЧ?

Когда военнослужащий не появляется в воинскую часть или самовольно ее покидает, воинская часть начинает служебное расследование. По факту этого расследования устанавливаются определенные обстоятельства, в частности, как исчез военный, где он находится или почему вовремя не вернулся. После того, как было установлено, что действительно есть факт правонарушения, военная часть обращается в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении преступления.

Потом ГБР инициирует открытие уголовного производства и в рамках него военного, который совершил СЗЧ, объявляют в розыск. Сведения о том, что лицо в розыске, в том числе появляются в реестре "Обериг". Нарушителя разыскивают полицейские.

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