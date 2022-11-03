Купить марки "Крымский мост на бис" можно во всех городских отделениях "Укрпочты" и на сайте компании.

Не успел утихнуть ажиотаж вокруг украинских почтовых марок на тему потопления российского крейсера "Москва", как "Укрпочта" порадовала выходом новых - под названием "Крымский мост на бис!".

Как сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, выпустят ее в пятницу, 4 ноября.

"4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию. А еще 4 ноября государственный праздник на России - День народного единства. Мы, в "Укрпочте", настолько дружелюбны, что делаем подарки даже нашим врагам. А потому в пятницу, 4 ноября, "Укрпочта" выпускает новую марку - "Крымский мост на бис!" - написал он.

Тираж марки составит 300 тысяч марковых листов или 2,1 млн марок. Как рассказал Смелянский, 70 тысяч листов уже продано по предзаказу.

Купить марки "Крымский мост на бис" можно во всех городских отделениях "Укрпочты" и на сайте компании.

"Пусть сам выпуск этой марки станет не менее пророческим в смысле полного уничтожения любых связей с оккупантом", - подытожили в "Укрпочте".

Марки "Укрпочты" на тему войны

12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...!" тиражом 1 миллион штук. Это - знаменитая фраза украинского военного, сказанная в ответ на предложение экипажа российского военного корабля сложить оружие и сдаться.

В мае было выпущена марка "Русский военный корабль... Все!".

1 сентября была презентована первая благотворительная марка "Укрпочты" - "Пес Патрон".

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