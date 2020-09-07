Питьевую воду жителям будут подавать по несколько часов в день.

С сегодняшнего дня в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт российского правительства Крыма.

Как сообщается, питьевую воду жителям будут подавать строго по часам. Так, в Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

По информации российских властей Симферополя, потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

Новые разговоры о возобновлении поставок вод в Крым

Кравчук в интервью "UA: Украинское радио" допустил, что поставки воды для жителей оккупированного Россией Крыма можно восстановить в случае возникновения гуманитарной катастрофы. "Согласно международному праву, страна, которая захватила территорию, - оккупант, как это есть в Крыму, она отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым, и водой в том числе. Мы говорим: там живут украинцы, если вдруг произойдет какая - то гуманитарная катастрофа, которая связана с водой, то людям воду можем дать, но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобному - мы в жизни никогда на это не пойдем", - подчеркнул Кравчук.

Кравчук отметил, что не знает, как именно можно сделать, чтобы вода попадала именно к жителям Крыма, а не на военные базы и предприятия. "Еще вопрос не решен, и я, честно говоря, не являюсь специалистом в этих вопросах", - сказал Кравчук.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что нет никаких шансов в Верховной Раде принять решение о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.

В СНБО, комментируя проблему с водой в Крыму отметили, что не существует никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове.

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Автор: УНИАН