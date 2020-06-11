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В оккупированном Крыму ФСБ задержала Руслана Бекирова

19:10, 11 июня 2020
Общество
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Бекирова задержали / facebook.com/gulnara.tarih.9

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на данные адвоката Рустема Кямилева.

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"Он позвонил мне и успел рассказать, что его посадили в транспортное средство и везут на Ленина, 41 (так называемая "военная комендатура" Севастополя - УНИАН). Инкриминируют ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания)", - сказал адвокат.

По данным активистов, ранее крымский татарин обращался в правозащитный офис в Симферополе за юридической консультацией, поскольку 29 марта 2019 года его задерживали сотрудники ФСБ и склоняли к сотрудничеству в уголовном деле политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова.

Бекиров принял участие в судебном процессе и выступил на стороне защиты, рассказав о давлении со стороны спецслужб.

11 апреля 2019 года мужчина подал заявление о преступлении в Военно-следственный комитет Черноморского флота.

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