В оккупированном Крыму ФСБ задержала Руслана Бекирова

В 2019 году Руслана Бекирова задерживали сотрудники ФСБ и склоняли к сотрудничеству в одном из "дел Хизб ут-Тахрир", однако он выступил на стороне защиты, рассказав о давлении со стороны спецслужб.

В селе Орлиное Балаклавского района во временно оккупированном Крыму ФСБ РФ задержала крымского татарина Руслана Бекирова.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на данные адвоката Рустема Кямилева.

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"Он позвонил мне и успел рассказать, что его посадили в транспортное средство и везут на Ленина, 41 (так называемая "военная комендатура" Севастополя - УНИАН). Инкриминируют ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания)", - сказал адвокат.

По данным активистов, ранее крымский татарин обращался в правозащитный офис в Симферополе за юридической консультацией, поскольку 29 марта 2019 года его задерживали сотрудники ФСБ и склоняли к сотрудничеству в уголовном деле политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова.

Бекиров принял участие в судебном процессе и выступил на стороне защиты, рассказав о давлении со стороны спецслужб.

11 апреля 2019 года мужчина подал заявление о преступлении в Военно-следственный комитет Черноморского флота.

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