Оккупанты в Крыму постановили принудительно доставить экс-политзаключенного Бекирова на заседание 22 мая

"Суд" удовлетворил ходатайство обвинения.

Подконтрольный Кремлю "Центральный районный суд" во временно оккупированном Симферополе постановил принудительно доставить на заседание освобожденного в рамках обмена в сентябре 2019 года украинского активиста Эдема Бекирова.

Как в Facebook сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина, сегодня в "суде" продолжилось рассмотрение материалов уголовного дела в отношении Бекирова, которое недавно было возобновлено.

"На этом заседании "прокурор" заявила ходатайство о принудительном приводе, несмотря на документы, которые предоставила защита, о том, что он уже не зарегистрирован в Симферополе, а зарегистрирован в Новоалексеевке, массу медицинских документов о том, что он проходил и проходит лечение, в том числе стационарное, и операции на территории Украины. Сейчас он входит в группу риска, и какие-либо посещения любых общественных мест ему строжайше запрещены врачами", - сказал адвокат.

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По словам Ладина, "суд" проигнорировал доводы защиты, мотивируя своё решение тем, что он не доверяет копиям документов, а оригиналы предоставлены не были, и удовлетворил ходатайство обвинения о принудительном приводе на 22 мая.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвинили в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Однако, несмотря на тяжелое состояние здоровья Бекирова, его удерживали в СИЗО.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами Бекиров вернулся в Украину. В РФ он остается в статусе обвиняемого.

10 и 30 сентября в Киеве Бекирову сделали операции на сердце.

14 мая 2020 года адвокат Бекирова сообщил, что "суд" возобновил рассмотрение уголовного дела против него.