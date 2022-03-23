Владельцы, вероятно, покинули кролика в квартире, поэтому его поселили в пожарной части.

В Харькове спасатели приютили в своей пожарной части декоративного кролика, которого они спасли из разрушенного оккупантами дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"Знакомьтесь, это – харьковский кролик Лаки. Еще несколько дней назад он был домашним, но и в его жизнь ворвалась война. В одно мгновение он оказался никому не нужным и рисковал погибнуть страшной смертью, если бы не спасатели", – рассказали в ГСЧС.

Согласно сообщению, на днях пожарные 9-й Государственной пожарно-спасательной части тушили пожар в жилом квартале в центральной части Харькова, вызванный вражеским обстрелом.

"Огонь бушевал в квартире на верхнем этаже жилой трехэтажки. Вдруг сквозь дым и темноту один из спасателей заметил за диваном маленькие ушки. Это был домашний кролик, оставшийся в одиночестве. Он был полностью мокрый, с обсмаленими усами и мехом, весь дрожал от холода. Его вынесли из горящего дома, а потом водитель пожарного авто долго отогревал маленького ушастика под своим бушлатом", – вспоминают спасатели.

Поскольку хозяев не нашлось, ребята оставили кролика в пожарной части. Там у него есть свой уголок, еда и забота.

"Собственно, все вы можете увидеть в глазах наших ребят, которые охотно согласились познакомить общественность со своим новым другом. Помните, что даже в самые темные времена всегда есть место для человечности и гуманности. Это и отличает настоящего человека от "освободителя", – напоминают в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцам дали советы, как организовать эвакуацию животных и их пребывание в укрытиях.

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