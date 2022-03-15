Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напомнил о том, что забота о домашних любимцах сегодня нужна как никогда.
Об этом говорится в Телеграм-канале ЦПД.
Также украинцам дали несколько советов, как организовать эвакуацию своих животных и их пребывание в укрытиях:
- Позаботьтесь об идентификаторе для вашего любимца с вашими контактами, закрепите его на ошейнике.
- Подготовьте медикаменты, ветпаспорт, поводки и ошейник, еду и воду минимум на 7 дней, миски, туалет/пеленки для кошек и мелких собак, пакеты для мусора, бумажные полотенца, влажные салфетки, дезинфектор, игрушки.
- Промаркируйте переноску для животного.
Во время переезда с животными советуют:
- Обязательно держите собак на поводке, кошек, мелких животных в переносках.
- Будьте терпеливы и готовы к проблемам с поведением животных, особенно в группе людей или во время взрывов.
В то же время в ЦПД напоминают, что в Украине на время военного положения разрешено перевозить животных в поезде при наличии ветпаспорта и переноски.
При эвакуации за границу украинцам советуют узнавать заранее о правилах въезда в страну ЕС с животным.
Напомним, многие страны Европы сейчас пропускают украинских беженцев с их домашними любимцами без всяких документов. В частности, это Польши, Румыния, Венгрия, Словакия и Германия.
Как сообщал УНИАН, на данный момент в Германию из одесского приюта для животных эвакуируют десятки кошек и собак.