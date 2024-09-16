Повестку в Украине могут вручить, чтобы человек уточнил свои данные.

В Украине на фоне длящейся войны продолжается и мобилизация в войска для отражения агрессии Российской Федерации. В связи с введением Закона №10379 была значительно усилена ответственность за нарушение военных обязанностей – штраф за неявку в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) после получения повестки значительно вырос.

Адвокат Татьяна Даниленко рассказала "РБК-Украина", какое наказание ожидает резервистов и военнообязанных в случае неявки в ТЦК и СП, а также что делать в случае разногласий в военном учете

Как говорится, повестку в Украине могут вручить, чтобы человек уточнил свои данные. Это необходимо, если между военно-учетным документом и данными Единого государственного реестра призывников возникают разногласия.

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В этом случае старший группы оповещения обязан предложить гражданину (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов) явиться в ТЦК и СП для уточнения данных и сверки их с реестром. Для этого оформляется и вручается повестка. Отказ от нее документируется актом и влечет юридическую ответственность.

Что будет за нарушение военного учета

В связи с ужесточением ответственности было ведено несколько уровней нарушений: первое, повторное и во время военного положения.

За первое нарушение военного учета в мирное время грозит штраф от 3 400 до 5 100 гривен. Если это происходит во второй раз или в военное время, то сумма растет – от 17 000 до 25 500 гривен.

Как добавляется, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации обычным гражданам в мирное время грозит штраф от 5100 до 8500 гривен. Если речь идет о должностном или юридическом лице - от 17 000 до 34 000 гривен.

Уклонение от мобилизации в военное время сразу наказывается значительным штрафом. Для граждан он составляет от 17 000 до 25 500 гривен, а для должностных и юрлиц – от 34 000 до 59 000 гривен.

Если военнообязанный не придет в ТЦК за повесткой, уклоняется от взятия на учет или не обновляет данные, то сейчас он рискует получить штраф в размере 17 000 гривен. Если предприятие не предоставляет информацию о сотрудниках, то ответственность ложится на юридическое лицо, а штраф, в свою очередь, растет до 34 000 гривен.

Мобилизация в Украине

Адвокат Роман Кичко рассказывал, что привлечение к административной ответственности и наложение штрафа на военнообязанных немного похоже на процедуру рассмотрения дела в суде.

Недавно УНИАН сообщал, какие документы могут проверять у мужчин во время войны.

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