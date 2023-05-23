Сейчас правоохранители исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура изъяли еще почти полмиллиона долларов, спрятанных участниками коррупционной схемы по делу по подозрению экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, сейчас правоохранители исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств. Уточняется, что вышеупомянутый обыск был проведен 22 мая в рамках досудебного расследования получения $2,7 млн Князевым и адвокатом.

Дело Князева

15 мая правоохранители задержали Князева "на горячем", когда адвокат передавал ему вторую часть взятки за принятие судьями Верховного суда решения, выгодного для владельца группы" Финансы и кредит " Константина Жеваго.

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Впоследствии стало известно, что речь идет об адвокате Олеге Горецком, руководителе объединения "Горецкий и партнеры".

Общая сумма взятки составляла около $2,7 млн.

16 мая Верховный суд выразил недоверие своему главе и прекратил его полномочия, как председателя суда.

18 мая Высший антикоррупционный суд арестовал Горецкого с альтернативой залога в 80 млн грн, а Князева - с альтернативой залога в более 107 млн грн.

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