Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 107,360 млн грн.

Суд избрал экс-председателю Верховного суда Всеволоду Князеву мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 107,360 млн грн.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"18 мая 2023 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 107,360 млн грн залога бывшему председателю Верховного суда", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что срок действия меры пресечения - до 14 июля включительно.

"В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей. Суд постановил взять под стражу подозреваемого в зале суда", - проинформировали в САП.

Дело Князева - последние новости

Как сообщал УНИАН, Князева задержали 15 мая во время получения второй части неправомерной выгоды от адвоката, который действовал в интересах владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Взятку Князев получил за принятие нужного для олигарха решения.

По данным САП, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. Впоследствии эти компании пытались вернуть себе акции и подали в суд иск с просьбой признать этот договор купли-продажи недействительным.

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