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Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за распространения COVID-19 в регионе

18:50, 08 августа 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Генконсульства.

"С 10 августа 2020 приостанавливается прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет (т.н. визовых центрах), заявлений на получение/продление действия карты поляка и прием лиц во всех других случаях, не требующих неотложного вмешательство консула", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что выдача документов, поданных в консульстве, будет проводиться 17 августа 2020.

Указанный режим работы консульства может быть изменено в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.

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