Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 3 июля

Последние новости, связанные с пандемией коронавируса в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула почти 11 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно продолжает расти. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением COVID-19 - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро пятницы, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 521 298. В свою очередь, выздоровели 5 754 006 человек.

Всего в мире 10 869 739 человек инфицировано. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 739 879), Бразилия (1 496 858), Россия (660 231), а также Индия, Перу, Великобритания, Чили, Испания, Италия, Мексика, Иран, Пакистан, Франция, Турция и Саудовская Аравия.

Коронавирус в Украине

В Украине уже лабораторно подтверждено 46 тыс. 763 случая заболевания COVID-19, за сутки – 876 новых.

За минувшие сутки резко возросло количество смертей от COVID-19. Количество умерших возросло до 1 тыс. 212 человек. За сутки умерли 27 человек.

Данные по COVID-19 в Киеве

По состоянию на 3 июля в столице зарегистрировано 5347 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки количество больных выросло на 105 человек.

Карантин в Украине

По данным Минздрава в Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина.

В Волынской области с сегодняшнего дня ужесточили карантин в местах массового отдыха людей, в частности у водоемов.

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