На Троещине припаркованный автомобиль мешал работникам дорожной службы укладывать асфальт.

В Киеве припаркованный во дворе автомобиль мешал работникам дорожной службы проводить ремонт асфальтного покрытия. Ремонтники всячески пытались его "отодвинуть", но попытки не были успешными.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграм-канале "Киев оперативный".

"Коробка покинула чат. На Троещине асфальтоукладчики пытались оттолкать автомобиль Nissan, который мешает, но не вышло. Может кто знает владельца, пока коробка живая?", - пишет автор публикации.

На записи видно, как дорожники после нескольких попыток сдвинуть авто с места смирились и отошли от него.

В комментариях под публикацией авторы обратили внимание на отсутствие других машин во дворе, предположив, что водителей заблаговременно попросили убрать свои авто. Другие напомнили о том, что в подобных случаях можно использовать эвакуаторы. Кто-то даже предложил штрафовать водителей за подобные "нарушения".

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Автор: Юрий Годован