Бизнесмен помогает не только военным, но и мирным жителям в прифронтовых зонах и на деоккупированных территориях.

За 16 месяцев полномасштабного вторжения бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Украине, военным и мирным людям уже 5,5 млрд грн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Главные направления помощи - поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, а также подготовка к восстановлению Мариуполя.

Помощь от бизнесмена защитники Украины получают в рамках инициированного им проекта "Стальной фронт". Это - важный вопрос для SCM, ведь более 13 тысяч сотрудников бизнесов компании встали в ряды ВСУ.

Видео дня

Благодаря "Стальному фронту" защитники со всей страны получают амуницию, авто, "скорые" для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, аптечки и турникеты, топливо и прочее.

Компании бизнесмена предоставили 200 модульных укрытий для военных на передовой, они способны выдержать удар артиллерийского снаряда. Кроме того, металлургические предприятия предоставляют сталь для бронезащиты техники, для бронежилетов и металл для изготовления мобильных багги. Кроме того, 20 военных бригад получат от "Укртелекома" 2430 систем управления для усиления связи и боевых возможностей.

Кроме того, бизнесмен выделил 1 млрд грн на проект "Сердце Азовстали", в 2023 году запланирована поддержка за ним почти 10 тысяч защитников Мариуполя и членов их семей.

Также предприятия и проекты бизнесмена оказывают помощь мирным украинцам в прифронтовых зонах и на деоккупированных территориях в виде продуктов, одежды, лекарств, средств гигиены и тому подобное. Так, фонд бизнесмена с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов и более 630 тысяч продуктовых наборов.

Также постоянную помощь спортсменам, переселенцам, военным и жителям пострадавших от войны регионов оказывает и футбольный клуб "Шахтер": покрыл все расходы на лечение в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова; организовал лечение и реабилитацию тяжелораненого под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне.

В SCM заявляют, что верят в победу Украины, поэтому инвестируют в восстановление разрушенной инфраструктуры, новые производства, в создание новых рабочих мест и привлечение европейских инвестиций. Кроме того, бизнесмен выделил на 2023 год 60 млн грн на создание плана возрождения Мариуполя после деоккупации в рамках инициативы Mariupol.Reborn.