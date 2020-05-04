Карантин в Киеве: Кличко рассказал, какие объекты возобновят работу с 12 мая

Полностью вводить первый этап ослабления ограничений столица начнет с 12 мая.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие объекты планируется открыть в столице с 12 мая - в начале первого этапа послаблений карантина.

Об этом он в своем Теlegram-канале.

«Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений, которые столица обнародовала ранее. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос во время ограничений. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем разрешить», - сказал он.

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По словам Кличко, завтра комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе.

«И тогда они смогут уже работать на вынос. С соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов», - отметил городской голова.

На первом этапе, который планируется начать с 12 мая, в Киеве откроют:

непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день;

парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента;

кафе и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день;

парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей;

временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте;

небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): с соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 кв. и не более 1 клиента на 10 кв. м;

адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения;

автокинотеатры.

Как сообщал УНИАН, с понедельника, 11 мая, в Украине начнется первый этап ослабления карантинных ограничений, введенных с целью предотвращения распространения коронавирус. Сам карантин в Украине планируют продлить до 22 мая.

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