Кличко прокомментировал огромные очереди возле киевского зоопарка

В течение первых 3 дней после открытия столичный зоопарк посетили более 7 тысяч человек.

Огромные очереди, которые на выходных образовались у открытого после карантина киевского зоопарка, связанные с ограничениями на вход и желанием горожан увидеть результаты реконструкции заведения.

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Такое заявление во время онлайн-брифинга сделал мэр Киева Виталий Кличко. Он напомнил, что во время карантина в зоопарке завершили первую очередь реконструкции и теперь он выглядит совсем по другому.

В то же время Кличко отметил, что вход в зоопарк без маски запрещен. Кроме того, кассы оборудовали защитным стеклом, кассиры работают в защитных масках, дезинфекцию территории зоопарка осуществляют утром и вечером. На центральном входе действует пункт температурного скрининга.

"Количество посетителей сейчас ограничено. Одновременно в зоопарке могут гулять люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади. В частности, и с этим были связаны очереди у входа в зоопарк. К тому же, очень много людей в воскресенье приехали погулять с детьми, посмотреть на зверей и на изменения, произошедшие в столичном зоопарке", - отметил мэр.

По словам Кличко, в течение первых 3 дней после открытия столичный зоопарк посетили 7 тысяч 130 человек. Более полутора тысяч из них приобрели билеты онлайн.

Городской голова также отметил, что реконструкция зоопарка продолжается. В июле там планируется открытие паркинга на 500 авто.

В воскресенье сообщалось, что киевляне массово отправились в открытый накануне киевский зоопарк. У входа в заведение образовалась большая очередь, которая заканчивается в подземном переходе. Видео с места событий опубликовано в соцсетях.

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