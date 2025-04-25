Кличко об отказе от части территорий ради мира: 'Это несправедливо, украинский народ никогда не примет оккупацию'

Украинский народ никогда не примет оккупацию россией части украинских территорий. Поэтому вариант мирного соглашения, который вынуждает Украину пойти на территориальные уступки для прекращения военных действий, может быть только временным решением. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC.

"Один из сценариев – это отдать часть территории. Это несправедливо. Украинский народ никогда не примет оккупацию территорий Россией", – уверен Кличко.

Он считает, что Украину могут заставить отказаться от части территорий, но это будет только временным решением.

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"Ради мира, временного мира, возможно, это может быть временным решением", - сказал Кличко.

Издание отмечает, что Украина может быть вынуждена отдать часть территории в рамках мирного соглашения с россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требует территориальных уступок.