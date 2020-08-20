Мэр Кличко: Самый большой флаг Украины будет высотой почти 90 метров" (фото)

Накануне Дня государственного флага в столице откроется мемориал и будет торжественно поднят главный флаг Украины.

Специалисты уже завершили сооружение на киевских холмах флагштока высотой почти 90 метров для наибольшего флага Украины.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook .

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«Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Также уже установили элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы. Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Построил город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен», - написал Виталий Кличко.

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Автор: УНИАН