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Мэр Кличко: Самый большой флаг Украины будет высотой почти 90 метров" (фото)

17:20, 20 августа 2020
Общество
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Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров / фото kyivcity.gov.ua

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook .

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«Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Также уже установили элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы. Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Построил город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен», - написал Виталий Кличко.

Флагшток весит 32 тонны / фото kyivcity.gov.ua

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Автор: УНИАН

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