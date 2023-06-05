Появились результаты проверки более 1600 укрытий объединенной комиссией к утру 5 июня.

Около 100% укрытий имеют беспрепятственный доступ в Деснянском, Соломенском и Оболонском районах. От 20% до 27% убежищ в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах таким доступом не обеспечены. Также от 49% до 80% укрытий в Деснянском, Соломенском и Подольском районах находятся в неудовлетворительном состоянии. Таковы результаты проверки более 1600 укрытий объединенной комиссией на утро 5 июня, сообщает мэр Киева Кличко.

Аналогичные данные сегодня утром на совещании комиссия предоставила министру Александру Камышину. Он также напомнил, что город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий.

"Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки, относительно глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к Президенту по кадровым решениям", - подчеркнул Кличко.

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В настоящее время прокуратура и полиция Киева расследуют хищение денег на ремонте укрытий, к которым могут быть причастны главы райгосадминистраций Киева, которые назначаются и увольняются президентом.