Со среды, 5 мая, в школах и детсадах столицы возобновляется учебно-воспитательный процесс.

В Киеве с завтрашнего дня, 5 мая, возобновляется обучение в школах в привычном формате - ученики выходят с дистанционного режима.

По словам директора департамента образования и науки КГГА Елены Фиданян, Киев не прекращал учебного процесса ни на один день. Об этом она рассказала в эфире канала "Украина 24".

"Год назад мы были слабее в понимании, как готовить помещения к возвращению. Но теперь мы наработали свои документы, регламент, которого придерживаемся", - отметила она. И уточнила, что в 2020 году в столице закупили дезинфицирующих средств на сумму свыше 80 млн гривень.

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Говоря об изменениях в учебном процессе с 5 мая, чиновница анонсировала возвращение школьного питания. Также она сообщила об ослаблении в вопросе масочного режима.

"Что касается строгого ношения масок, то мы прислушиваемся к рекомендациям медицины. Сейчас таких четких рекомендаций относительно масок нет. К тому же мы возвращаемся не в оранжевую зону, а уже в желтую. Это значит, что правила немного мягче. Необязательно носить маску всем, но у детей, у которых есть какие-то заболевания, тяжелее проходит COVID-19, так что они могут быть в масках. Также всем педработникам купили щитки, которые также можно надевать", - сказала она.

Чиновница добавила, что остается измерение температуры на входе в школу, а также вход разных классов в разные двери здания школы.

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С 1 мая в столице ослабили карантинные ограничения. Почти месяц в столице действовал жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

В частности, общественным транспортом разрешили пользоваться без специальных пропусков, в городе открылись ТРЦ, рынки, театры и кинотеатры.

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Автор: Юрий Годован