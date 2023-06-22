Киев занимает лишь 165-е место среди 173 городов.

Киев снова попал в список самых удобных для проживания городов после того, как в 2022 году он был исключен из списка в связи с военным вторжением России.

Как отмечается в отчете Economist Intelligence Unit, Киев занимает лишь 165-е место среди 173 городов в рейтинге "С 2021 года показатель города упал на 5,9 процентного пункта вследствие ущерба, который война нанесла его стабильности, инфраструктуре и общим условиям жизни", - говорится в отчете.

Как видно из рейтинга, на одно место выше Киева - на 164 месте - расположена Дуала (Камерун)

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Ниже Киева в рейтинге расположены (от 166 до 173):

Хараре (Зимбабве)

Дакка (Бангладеш)

Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея)

Карачи (Пакистан)

Лагос (Нигерия)

Алжир (Алжир)

Триполи (Ливия)

Дамаск (Сирия)

Также отмечается, что западноевропейские города в опросе 2023 года опустились вниз из-за увеличения случаев забастовок рабочих и гражданских беспорядков. В целом отмечается, что война в Украине и ее экономические и политические сбои влияют на условия жизни во многих европейских городах.

В то же время на первом месте в списке почти традиционно находится Вена (Австрия), которая регулярно занимала это место в течение последних нескольких лет, уступив его только во время пандемии COVID-19.

Первая десятка распределена следующим образом (с 1 по 10 места):

Вена, Австрия

Копенгаген, Дания

Мельбурн, Австралия

Сидней, Австралия

Ванкувер, Канада

Цюрих, Швейцария

Калгари, Канада

Женева, Швейцария

Торонто, Канада

Осака, Япония

Окленд, Новая Зеландия (Осака и Окленд разделили десятое место между собой)

Отмечается, что в целом индекс жизнеспособности EIU значительно повысился в опросе 2023 года, достигнув 15-летнего максимума, поскольку мир отходит от пандемии COVID-19, и показатели здравоохранения и образования улучшаются. Однако оценки за стабильность снизились в прошлом году на фоне случаев гражданских беспорядков во всем мире.

Жизнь в Киеве

Сейчас Киев трудно назвать удобным городом для проживания, ведь он страдает от чуть ли не ежедневных атак РФ.

В частности, только 20 июня ад Киевом ПВО сбила 20 российских дронов. В то же время в июне россияне атаковали столицу не так часто, как в мае, когда чуть ли не ежедневно запускали по Киеву десятки дронов.

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