В регионе активно работала ПВО.

Во время воздушной тревоги ночью 19 мая в Киевской области активно работала противовоздушная оборона (ПВО). Из-за падения обломков вражеских беспилотников в двух местах в области загорелась лесная подстилка.

Подробности последствий ночной атаки России рассказал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, отметив, что пожары быстро ликвидировали.

"Этой ночью тревога продолжалась более четырех часов. российские оккупанты атаковали область беспилотниками. Во время воздушной тревоги активно работала ПВО. Фактов попадания в области не зафиксировано. Информация о пострадавших также отсутствует", отметил он.

Взрывы в Киеве 19 мая - подробности атаки

Как сообщал УНИАН, ночью 19 мая 2023 года во время воздушной тревоги российские оккупанты атаковали Киев с воздуха. Россияне выпустили иранские дроны-камикадзе Shahed. Все БПЛА уничтожили на подлете к столице.

По информации Воздушных сил ВСУ, всего РФ выпустила по Украине 22 Shahed и шесть ракет "Калибр".

Во Львове ударные дроны Shahed иранского производства атаковали объект критической инфраструктуры.

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