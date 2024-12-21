На днях Украина подверглась масштабной кибератаке со стороны РФ. Такой мощной атаки раньше не было, заявил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.
В эфире телеканала "Мы – Украина" он отметил, что конечной цели агрессор не достиг. В то же время Кучерявенко признал, что на время возникли "очень принципиальные" неудобства для граждан.
"Минюст работает в режиме 24/7 для восстановления реестров. Более-менее четкие сроки абсолютного восстановления работы реестров мы сможем предоставить в понедельник-вторник. К этому моменту будет восстановлено, как мы надеемся, платформы, на которых будут формироваться и восстанавливаться реестры. Около 2 недель должно пройти до полного восстановления реестров", – добавил первый заместитель министра.
Кучерявенко подчеркнул, что никакой информации в результате атаки утеряно не было.
"У нас есть в наличии соответствующие копии информации реестров. Как раз на них мы будем опираться при восстановлении реестров", – констатировал он.
Кибератака на госреестры Украины
19 декабря произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Как рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, за атакой стояла Россия.
Как следствие – была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Тогда время первоочередного восстановления оценивали в ориентировочно до 2 недель.