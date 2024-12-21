Конечной цели агрессор не достиг, отметил первый заместитель министра.

На днях Украина подверглась масштабной кибератаке со стороны РФ. Такой мощной атаки раньше не было, заявил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.

В эфире телеканала "Мы – Украина" он отметил, что конечной цели агрессор не достиг. В то же время Кучерявенко признал, что на время возникли "очень принципиальные" неудобства для граждан.

"Минюст работает в режиме 24/7 для восстановления реестров. Более-менее четкие сроки абсолютного восстановления работы реестров мы сможем предоставить в понедельник-вторник. К этому моменту будет восстановлено, как мы надеемся, платформы, на которых будут формироваться и восстанавливаться реестры. Около 2 недель должно пройти до полного восстановления реестров", – добавил первый заместитель министра.

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Кучерявенко подчеркнул, что никакой информации в результате атаки утеряно не было.

"У нас есть в наличии соответствующие копии информации реестров. Как раз на них мы будем опираться при восстановлении реестров", – констатировал он.

Кибератака на госреестры Украины

19 декабря произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Как рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, за атакой стояла Россия.

Как следствие – была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины. Тогда время первоочередного восстановления оценивали в ориентировочно до 2 недель.

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