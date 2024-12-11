Демографы предупреждают, что ключевое влияние на все сценарии оказывает война - ее интенсивность и продолжительность.

По прогнозам правительства, к 2040 году население Украины может сократиться до 25 миллионов человек. Однако на самом деле это еще не самый худший сценарий, заявила в комментарии РБК-Украина ведущий научный сотрудник Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова.

"Я всегда говорю, что 25 млн - это довольно пессимистический, но не самый пессимистический сценарий. То есть нужно быть готовыми и к тому, что у нас будет значительно меньше, чем 25 млн", - сказала она.

По словам Аксеновой, очень многое будет зависеть от того, как долго продлится война в Украине.

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"Вот как раз война, ее фактор является здесь основным. И какой интенсивности она еще будет? Если она уменьшит свою интенсивность, то можно надеяться на лучшее. Если будут такие обстрелы, если будут такие атаки, которые происходят, то это скажется на том, что многие люди будут планировать миграцию за границу", - пояснила демограф.

Аксенова отмечает, что демографам сейчас приходится постоянно пересматривать свои сценарии из-за постоянных изменений обстоятельств, вызванных войной. В частности она не исключает, что на определенном этапе прогноз сокращения населения Украины до 25 миллионов человек может стать уже не пессимистическим, а оптимистичным.

Демографические проблемы Украины

Как писал УНИАН, в октябре первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, что по прогнозам министерства, к 2040 году в Украине может остаться лишь около 25 млн населения. По ее словам, на подконтрольной Украине территории уже сейчас проживает лишь около 31 млн населения. Еще 5 млн - за границей и до 5 млн - на временно оккупированных территориях.

Похожий прогноз делал и Институт демографии и проблем качества жизни НАН Украины. Там ожидают, что население Украины сократится до 25 миллионов чуть позже - ориентировочно к 2051 году.

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