На границе с Польшей возобновил работу пункт пропуска "Шегини", но не для всех

При пересечении границы необходимо соблюдать правила карантина.

В полночь 16 мая Международный пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей возобновляет работу, но только для пешего перехода.

Автомобильное сообщение пока не будет работать, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на странице в Facebook.

Пропуск транспорта на украинско-польской границе осуществляется в пунктах пропуска "Краковец-Корчова", "Рава-Русская-Гребенное", и "Ягодин-Дорогуск".

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Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря Мостиского отряда, пересечь пешком пункты пропуска в "Краковце-Корчова", "Рава-Руской-Гребенном", с 16 мая уже невозможно. На польской стороне граждан Украины забирали специальные автобусы, рейсы которых отменят.

При пересечении границы необходимо соблюдать правила карантина - иметь маску, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра между людьми, которые двигаются пешком.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров принял решение об открытии пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.