На протесты пассажиров отреагировала полиция.

Киевлянин остановил движение троллейбуса, потому что кондуктор отказалась надеть защитную маску.

Об этом свидетельствуют отснятые очевидцами кадры опубликованного видео в Telegram-канале Киев сейчас.

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Мужчина встал у автоматических дверей, не давая их закрыть, и фактически заблокировал движение транспорта. Он возмутился, что кондуктор на просьбу правильно надеть защитную маску, послала.

"...пока она не надела маску. И вам сказал: не езжайте, пока она не наденет и носа не закроет. Она говорит: "Выйди на*уй отсюда". Перед вами! Вы чего молчите?!",- обратился пассажир к водителю.

Нарушительница же, в свою очередь, заявила, что просто выполняет свои обязанности, при этом ее маска сползла на рот, из-за чего возмутились и другие граждане.

На протесты пассажиров отреагировала полиция. Но правоохранители призвали самого мужчину не материться.

Карантин в Киеве

Введение жестких карантинных мер в Киеве спровоцировало коллапс системы общественного транспорта. На трамвайных и автобусных остановках образовались огромные очереди.

С 23 марта Киев находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местной власти карантин был усилен еще с 20 марта. "Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности – транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о нахождении в салоне ограниченного числа пассажиров.

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Автор: Яна Ставская