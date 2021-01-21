Ситуация с коронавирусом в Киеве позволяет возобновить обучение в школах ученикам всех классов с понедельника, 25 января.
Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет РБК-Украина.
По его словам, сейчас решается вопрос о том, выйдут ли в школу только 1-4 классы, или все ученики. Окончательное решение будет принято в пятницу, 22 января.
"Учитывая ситуацию, я думаю, что пойдут все. Но объективно будет завтра известно. Сегодня я могу сказать, что школьники могут идти на обучение", - заявил Рубан.
Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что власти Киева планируют с 25 января, то есть после завершения усиленных карантинных мер, возобновить обучение в школах.
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