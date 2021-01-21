Сейчас решается вопрос о том, выйдут ли в школу только 1-4 классы, или все ученики.

Ситуация с коронавирусом в Киеве позволяет возобновить обучение в школах ученикам всех классов с понедельника, 25 января.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет РБК-Украина.

По его словам, сейчас решается вопрос о том, выйдут ли в школу только 1-4 классы, или все ученики. Окончательное решение будет принято в пятницу, 22 января.

"Учитывая ситуацию, я думаю, что пойдут все. Но объективно будет завтра известно. Сегодня я могу сказать, что школьники могут идти на обучение", - заявил Рубан.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что власти Киева планируют с 25 января, то есть после завершения усиленных карантинных мер, возобновить обучение в школах.

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Автор: УНИАН