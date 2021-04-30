Столичные ученики, как и обычно, завершат учебный год в конце мая.

В Киеве учебный процесс в школах не будут продлевать на лето.

Как передает корреспондент УНИАН, на это обратил внимание Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"5 мая в Киеве возобновят учебный процесс в школах, садиках, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и учреждениях высшего образования. Откроют все 428 школ столицы и 572 детских сада. Также отмечу, что учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая. Поскольку во время локдауна занятия проходили дистанционно, по утвержденной программе", - сказал Кличко.

Он отметил, что все руководители учебных заведений столицы получили приказ об усиленной дезинфекции и регулярном проветривании помещений.

Также Кличко напомнил, что с завтрашнего дня столица ослабляет строгие карантинные ограничения и в городе будут действовать правила "оранжевой зоны" эпидопасности. Так, с 1 мая в столице возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки и ярмарки, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры.

В обычном режиме, с соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм, будет работать с завтрашнего дня и весь общественный транспорт столицы.

Возобновление обучения в школах Киева: что известно

28 апреля заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский информировал, что с 5 мая столичные школы, садики, учреждения профессионально-технического образования, колледжи, внешкольные учреждения и высшие учебные заведения заработают в очном режиме, а учебный процесс в школах не будут продлевать на лето. Также с 5 мая в городе начнется прием документов в первые классы и возобновят рассылку приглашений в детские сады через систему электронной записи.

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Автор: Инна Андалицкая