В магазинах все пылесосы выглядят похожими, поэтому без технических знаний о характеристиках устройства выбрать наилучший вариант сложно. Дизайн, конструкция и корпус могут отличаться только цветом, но эффективность будет разная.

Читайте о преимуществах современных моделей в статье, мы поможем выбрать пылесос для дома и предложим несколько роботов для уборки.

Преимущества современных пылесосов

За последние 10 лет производители пылесосов шагнули далеко вперед, поэтому преимуществ у новых моделей много:

аквафильтр помогает разобраться с пылью, собирая частицы мусора в удобный контейнер с водой, который легко освободить за пару секунд;

швабру заменили модели с режимом влажной уборки. К этому пункту отнесем и парогенератор, позволяющий экономить на бытовой химии. Он прекрасно почистит ковры, мягкую мебель и занавески;

робот самостоятельно уберет в квартире, построит маршрут действий, объедет препятствия и совладает даже со шторой;

За 10-летие пылесосы стали тише, мощнее и удобнее. Одни подойдут для больших офисов и предприятий, другие без шума очистят детскую комнату паром.

Лучшие ручные модели

Morphy Richards SuperVac 734050 от британского производителя по умеренной стоимости. Встроено три конфигурации под разные типы уборки, есть циклонический фильтр и фильтр HEPA. Модель беспроводная, поэтому идеально подходит для уборки помещения с большим количеством труднодоступных поверхностей. Работает от аккумулятора около часа в стандартном режиме и 20 минут – в турбо.

KARCHER Puzzi 8/1 C – пылесос почти профессионального уровня, предназначенный для влажной уборки. Мощности всасывания в 400 Вт хватает на большие комнаты и длительную работу. Внутри – контейнер на 7 литров с индикатором заполнения. За раз можно залить до литра моющего средства. Предусмотрены технология удаления пятен и насадка для мягкой мебели.

Bosch BGN 22200 – бюджетная модель немецкого производителя. Небольшой размер позволяет удобно хранить устройство. Внутри большой мешок для пыли на 3,5 литра, которого хватит на несколько генеральных уборок.

Качество сборки высокое, поэтому конструкция очень надежная.

Samsung SC8837 – мощная модель для генеральных уборок. Сила всасывания на уровне профессиональных моделей. Внутри нет мешка, поэтому мусор собирается благодаря циклонной технологии.

Идеален для сухой уборки в загородных домах или квартирах с большой площадью. Контейнер всего на 2 литра, есть дополнительный фильтр тонкой очистки. Вес – 6 кг.

Лучшие модели роботов

iLife V4 – современный робот-пылесос: стоимость недорогая, а производительность хорошая. Выполняет сухую уборку, есть отдельный резервуар для пыли на 0,3 литра. Автономно работает в течение 1 ч 40 мин. Управляется с помощью пульта, прост в использовании, практически бесшумен. Настройки можно оставить заводские.

Gutrend FUSION 150 – практичный робот высотой корпуса 8 см. Легко справляется с пылью под кроватями, стульями и креслами, имеет несколько режимов. Настраивается мощность и подача воды. Функцию сканирования помещения отменили, но магнитной лентой можно ограничить работу в комнате.

iRobot Roomba 981 – чемпион по уборке и стоимости. Дорогое устройство отлично справляется с сухой уборкой в течение 2 часов автономной работы.

Самостоятельно приедет на зарядную станцию, легко просканирует помещение. Интегрируется в умный дом и удобно управляется со смартфона.

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Автор: УНИАН