Больше всего предложений работы в сфере розничной торговли.

Из-за войны большая доля украинского бизнеса или полностью прекратила, или приостановила свою деятельность, однако есть компании, которые продолжают работать и давать работу украинцам.

Как сообщила УНИАН пресс-служба кадрового портала grc.ua, рынок труда оправился от полного замирания и существует в условиях войны.

"За последнюю неделю произошел рост количества новых резюме, размещенных на сайте grc.ua на 69%. Также возросла активность претендентов. Количество отзывов на вакансии, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилось на 30%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакансий, которые открылись после начала войны, немного, но они есть. Больше всего предложений о работе в сфере розничной торговли – с целью обеспечения населения продуктами питания и первой необходимости ритейл пытается сохранить работу своих магазинов. Сейчас предложений работы в розничной торговле больше всего среди других профессиональных сфер - 42% от всех актуальных вакансий в Украине.

Нужны также специалисты в сфере перевозок, логистики, складов и ВЭД (8% от всех актуальных вакансий). Не так много, как в мирные времена, предложений работы в сфере информационных технологий, лишь 7% от всех актуальных. Есть работа также в компаниях отраслей Нефть и газ (6%), Услуги для бизнеса (6%), Металлургия и металлообработка (5%).

В десятку отраслей, в которых немного больше работы, чем в других, входят также Добывающая отрасль (4,3% от всех вакансий), Сельское хозяйство (4,1%), Финансовый сектор (3,4%), Медицина, фармацевтика, аптеки (2,6%), Продукты питания (2,5%).

"Если анализировать все открытые на сегодня вакансии, то средняя заработная плата в них составляет 26900 грн. Больше всего предложений работы (40%) с зарплатой 16600 грн, еще у четверти (26%) вакансий указана зарплата в размере 26300 грн. Почти в шестой части вакансий предлагают 35900 грн ежемесячной компенсации. В 12% вакансий зарплата от 45600 грн. Самую высокую зарплату от 55300 грн предлагают в 6% вакансий", - говорится в сообщении.

Если раньше лидером среди регионов с наибольшей заработной платой длительное время был Киев, то сейчас он на 4 строчке рейтинга. В Киеве сейчас средняя заработная плата в открытых вакансиям составляет 25000 грн. Самые высокие зарплаты сейчас предлагают во Львовской области (30300 грн), Днепропетровской области (27900 грн), Одесской области (27400 грн), в Харьковской и Житомирской областях - 24000 грн.

Напомним, в Украине в рамках программы по поддержке экономики вводится программа трудоустройства внутренне перемещенных лиц. За каждого такого человека государство оплатит работодателю, который примет его на работу, по 6500 гривень в течение двух месяцев. Это компенсация расходов бизнеса на зарплату таких работников.

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