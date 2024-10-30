Эксперты проанализировали приговоры разных судов в разных городах Украины и узнали, что грозит гражданам за подобные нарушения.

Сообщение о местоположении работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также съемка их работы и размещение подобных видео в интернете чревато украинцам тюремным заключением, заявляет "Судебно-юридическая газета".

К примеру, Московский районный суд Харькова, в приговоре от 13 августа 2024 года (дело № 643/4541/24) наказал на 5 лет лишения свободы мужчину (по ч. 1 ст. 114-1 УК). Он заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Вскоре, на основании статьи 75 УК он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Как сообщается, украинец присоединился к одному из Telegram-каналов, посвященному работе ТЦК, и начал размещать свои комментарии о "подробных" местах нахождения его работников на территории Харькова и области.

Кроме испытательного срока, мужчина обязан периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации для регистрации, а также сообщать об изменении места жительства, работы и так далее. У него также конфисковали iPhone 11 в собственность государства, пишет СМИ.

Видео дня

В другом приговоре, от 5 июня 2023 года, по делу №753/6889/23 Дарницкий районный суд Киева признал виновным украинца по части 1 статьи 114-1 УК с наказанием в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с освобождением от отбывания наказания (на основании статьи 75 УК), если он в течение 2 лет не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит те обязанности, которые были возложены на него судом. Сообщается, что осужденный был администратором одного из Telegram-каналов, распространявшего информацию о методах и формах осуществления мобилизационных мероприятий в Киеве, прикрепляя к публикациям соответствующие фото и видео.

Остальные приговоры, указанные в материале, в том числе по делам №523/10078/24 Суворовского районного суда Одессы, №521/12939/24 и № 758/6143/24 Подольского районного суда Киева тоже были вынесены за распространение фото и видеоматериалов о работе ТЦК. Наказание во всех случаях составило 5 лет лишения свободы со сменой реального срока на испытательный (2 года).

Другие новости о ТЦК

Ранее УНИАН сообщал, что на "7-м километре" произошел бунт из-за якобы приезда ТЦК. На опубликованном в интернете видео видно много людей, которые собрались вместе из-за того, что военные задержали нескольких украинцев на территории рынка.

Кроме того, ТЦК, СБУ и полиция будут обмениваться данными о нарушителях по-новому. Сообщается, что благодаря подобной цифровизации процессов, в частности, в оборонной сфере, процесс призыва на службу более справедливым и эффективным.

Вас также могут заинтересовать новости: